Верховная Рада отправила Кубракова в отставку
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Как голосовали нардепы
"За" отставку Кубракова проголосовали 272 нардепа. При этом "воздержались" от голосования 35 депутатов.
Что известно о Кубракове
Александр Кубраков родился в 1982 году в г. Первомайск Днепропетровской области. Окончил Киевский Национальный экономический университет и краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. Маркетолог по образованию. Женат. Имеет двух сыновей.
С 2003 по 2004 год был экономистом отдела маркетинга Департамента по работе с пластиковыми карточками Акционерного коммерческого банка "Правэкс-банк". Был исполнительным директором "Ассоциации "Информационные технологии Украины". Участвовал в реализации ряда масштабных проектов: "Домашний интернет" от "Киевстар", "транспортная стратегия Киева" и т.д.
Соучредитель ООО "Еврокоммунсервис" и группы ООО с общим названием "Город для людей", руководитель ООО "Город для людей", "Город для людей сервис" и "Город для людей Киев".
В 2004-2011 годах работал маркетологом. Позже в 2014 году стал советником городского головы Киева Виталия Кличко по IT-вопросам.
В 2015-2016 годах перешел в Министерство юстиции Украины, был руководителем проектного офиса министерства. Также работал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.
В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа". В этом же году в ноябре был назначен на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, а уже в мае 2021 года Верховная Рада проголосовала за назначение Кубракова министром инфраструктуры.
1 декабря 2022 года Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины и назначила его вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Следует отметить, что еще фактически месяц назад РБК-Украина писало в своем материале, что Кабмин ждут кадровые изменения. И среди потенциальных кандидатов на увольнение источники издания назвали Кубракова. Собеседники указывали разные причины недовольства работой министра. Среди которых он якобы слишком мало времени уделяет теме региональной политики и парламентариям не нравится его тесное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро.
Минразвития общин хотят поделить пополам
Напомним, вчера источники РБК-Украина подтвердили, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры хотят разделить на два: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.
Мол, причиной тому стала неудовлетворительная работа ведомства. Это сообщал и нардеп Александр Качура. По его словам, в среду руководство фракции "Слуга народа" собирало депутатов на срочное заседание, во время которого было поддержано предложение Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Поскольку была "провалена работа по региональной политике и местному самоуправлению".
Впрочем, по информации источников, еще по состоянию на вчера не было ясности в том, будет ли Кубраков переназначен на должность министра инфраструктуры и кто может занять пост главы нового Министерства регионального развития.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за объединение еще нескольких министерств из-за необходимости оптимизации расходов.
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