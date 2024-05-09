ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизацию и военное положение снова продлили. Зеленский подписал законы

Украина, Четверг 09 мая 2024 17:31
UA EN RU
Мобилизацию и военное положение снова продлили. Зеленский подписал законы Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине до 11 августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.

Глава государства подписал закон №11234 о продлении военного положения, а также закон №11235 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Мобилизацию и военное положение продлили на 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

Это уже 11-й раз, когда мобилизацию и военное положение продолжают с начала полномасштабной войны в Украине.

Военное положение и мобилизация

Военное положение - это особый правовой режим, который необходим органам власти и военным для более широких полномочий, которые нужны для отсечения агрессии.

Мобилизация нужна для набора в армию военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет. При этом в армию не заберут мужчин, у которых есть отсрочка.

Вчера Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче