Мобилизацию и военное положение снова продлили. Зеленский подписал законы
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине до 11 августа 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины.
Глава государства подписал закон №11234 о продлении военного положения, а также закон №11235 о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Мобилизацию и военное положение продлили на 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.
Это уже 11-й раз, когда мобилизацию и военное положение продолжают с начала полномасштабной войны в Украине.
Военное положение и мобилизация
Военное положение - это особый правовой режим, который необходим органам власти и военным для более широких полномочий, которые нужны для отсечения агрессии.
Мобилизация нужна для набора в армию военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет. При этом в армию не заберут мужчин, у которых есть отсрочка.
Вчера Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
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