Залужный стал послом в Британии
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.
Валерий Залужный
Валерий Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины 27 июля 2021 года. Однако 8 февраля 2024 года он подал в отставку.
9 февраля Залужному было присвоено звание Героя Украины.
Позже стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. По словам президент, генерал сам просил о таком направлении для себя.
9 мая Зеленский уволил Залужного с военной службы с правом ношения военной формы одежды.
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