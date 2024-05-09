Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №315, обнародованный Офисом президента.

"Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Герега с 2021 года по март 2024 года возглавлял Силы поддержки ВСУ. В марте Зеленский назначил на эту должность бригадного генерала Александра Яковца, но в апреле он был назначен на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.

Дмитрий Герега - украинский генерал, начал военную карьеру с позиции командира взвода. Он также занимал должность 12-го инженерного полка оперативного командования "Север", возглавлял отдел оперативного обеспечения 8-го армейского корпуса Сухопутных войск и управления Сил поддержки ОК "Север".

Что же Силы поддержки ВСУ

Командование Сил поддержки - это одно из главных формирований в составе ВСУ. Оно объединяет пять основных военных компонентов: радиоэлектронную борьбу, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военно-топографическую службу, гидрометеорологическую службу и кинологическую службу.

Также в расположении Сил поддержки ВСУ учебные части и центры подготовки личного состава.