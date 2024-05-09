Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ. Им стал генерал-майор Дмитрий Герега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №315, обнародованный Офисом президента.
"Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что Герега с 2021 года по март 2024 года возглавлял Силы поддержки ВСУ. В марте Зеленский назначил на эту должность бригадного генерала Александра Яковца, но в апреле он был назначен на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.
Дмитрий Герега - украинский генерал, начал военную карьеру с позиции командира взвода. Он также занимал должность 12-го инженерного полка оперативного командования "Север", возглавлял отдел оперативного обеспечения 8-го армейского корпуса Сухопутных войск и управления Сил поддержки ОК "Север".
Что же Силы поддержки ВСУ
Командование Сил поддержки - это одно из главных формирований в составе ВСУ. Оно объединяет пять основных военных компонентов: радиоэлектронную борьбу, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военно-топографическую службу, гидрометеорологическую службу и кинологическую службу.
Также в расположении Сил поддержки ВСУ учебные части и центры подготовки личного состава.
Другие перестановки в ВСУ
Сегодня президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций. Ранее ССО возглавлял Сергей Лупанчук. Новым указом президента на эту должность назначили Александра Трепака.
Кроме того, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уволили с военной службы. Ожидается, что его назначат послом Украины в Великобритании.
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