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Беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае РФ, - источники

Четверг 09 мая 2024 12:51
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Беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае РФ, - источники Фото: беспилотники СБУ поразили две перевалочные нефтебазы в Краснодарском крае РФ (МНС России)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) ударили по двум перевалочным нефтебазам в Краснодарском крае Российской Федерации.

Об этом РБК-Украина рассказали информированные источники.

Как рассказали источники, "хлопок" произошел на двух нефтебазах в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае России в рамках операции СБУ. Нефтебазы, в свою очередь, являются перевалочными для поставки топлива вражеским войскам во временно оккупированном Крыму, поскольку расположены неподалеку от полуострова.

Российские паблики распространяют видео пожара, который возник после успешных ударов. По словам местных властей, к ликвидации огня были привлечены 62 человека и более сотни единиц техники. Вероятно, пылает мощно.

"Сезон "хлопков" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и в дальнейшем будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны", - добавил источник.

Удары по российским НПЗ

В последнее время на российских нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах все чаще возникают "хлопки". Как рассказывало Politico, это привело к дефициту бензина у страны-террориста.

В частности это не первый взрыв на НПЗ Краснодарского края. Совсем недавно в России жаловались из-за попадания по нефтеперерабатывающему заводу ООО "Славянск ЭКО".

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Служба безопасности Украины Российская Федерация Краснодарский край
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