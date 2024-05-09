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В Киев прибыла президент Европарламента

Четверг 09 мая 2024 11:19
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В Киев прибыла президент Европарламента Фото: Роберта Метсола, глава Европейского парламента и Руслан Стефанчук, глава Верховной рады (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 мая, с визитом в Киев прибыла глава Европейского парламента Роберта Метсола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Метсолы.

"Снова в стране отважных. В Киеве в День Европы", - написала глава Европейского парламента.

Как отметил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, Европарламент стоит на передовой поддержки Украины и был первым учреждением Европейского союза (ЕС), которое выступило за предоставление стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

"Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России", - добавил Стефанчук.

Роберта Мецола

Мецола заняла должность председателя Европарламента в январе 2022 года. Перед этим она занимала должность вице-президента, а после смерти Давида Сассоли - обязаности президента.

Уже после начала полномасштабной войны в Украине, в апреле, Мецола впервые посетила Киев. Тогда же с ней встретился президент Владимир Зеленский. Стороны подняли вопрос координации европейских парламентов в поддержку Украины

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