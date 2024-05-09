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Дрон преодолел 1500 км. Удар по НПЗ в Башкирии устроила СБУ

Россия, Четверг 09 мая 2024 14:29
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Дрон преодолел 1500 км. Удар по НПЗ в Башкирии устроила СБУ Фото: НПЗ РФ в Башкирии атакован 9 мая (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Атаку по нефтеперерабатывающему заводу в Башкирии организовала СБУ. Прежде чем нанести удар, дрон пролетел рекордные 1500 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников издания, это был дрон СБУ, установивший исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км. Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, работающие на ВПК РФ, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", - отметил источник.

Что известно о НПЗ в Башкирии

"Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в России производственных комплексов по нефтепереработке и нефтехимии. Он специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

Удары по НПЗ в России 9 мая

9 мая стало известно об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод в РФ "Салаватнефтеоргсинтез", расположенный в Башкирии. Местны власти уже успели отрапортовать об отсутствии пострадавших. Кроме того, якобы, несмотря на атаку, предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 9 мая в Краснодарском крае РФ прогремел взрыв из-за атаки беспилотников на местную нефтебазу. Позже стало известно, что дроны СБУ ударили по двум перевалочным нефтебазам в Краснодарском крае.

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Российская Федерация НПЗ Дрони
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