Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Трипольская ТЭС

Трипольская ТЭС, расположенная под Киевом, полностью разрушена в результате массированной атаки РФ. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Разрушение станции привело к уничтожению всего поколения "Центрэнерго".

Детальнее о последствиях для энергетики и ожидать ли украинцам отключений света - читайте в материале РБК-Украина.

Закон о мобилизации

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. В частности, парламент правку, которая убирает с документом норму о демобилизации, поскольку за 8 месяцев должны разработать отдельный проект закона.

Об основных нововведениях и когда они вступят в силу - в отдельном материале РБК-Украина.

Доплаты 70 тысяч военным "на нуле"

Парламент сегодня одобрил постановление, обязывающее Кабинет министров в ближайшее время разработать и внести законопроект о ротации. А также выделить дополнительные выплаты военным "на нуле" в 70 тысяч гривен для тех, кто выполняет боевые задания. То есть бойцы, воюющие на передовой, будут получать зарплату (20-25 тысяч гривен), боевые (100 тысяч) и еще дополнительно 70 тысяч.

Удары по Харькову

В Харькове днем были взрывы. Перед этим город ранним утром также оказался под массированной атакой врага. По словам мэра Игоря Терехова, ТЭЦ, питающая Харьков, получила повреждения, еще одна трансформаторная подстанция - полностью разрушена. В городе не работало метро, но позже работу подземки возобновили, но за неимением электроэнергии интервал движения поездов составлял не менее 20 минут. В области сотни абонентов без света.

Среди прочего стало известно, что в Харьковской области будет проведена принудительная эвакуация семей с детьми из 47 населенных пунктов, которые находятся у границы с Россией.

Обстрел Николаева

Оккупанты нанесли удар по Николаеву. Под прицелом оказался частный сектор города. В результате обстрела погибли четыре человека, еще пять человек пострадали, среди них одна девочка-подросток.

Авиаудар по ТЭЦ в Сумах

После 16 часов оккупационные войска нанесли авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы - местной ТЭЦ. Предварительно люди не пострадали. Последствия удара уточняются.

Ракеты для ПВО от Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на польских складах есть советские ракеты для ПВО, которые можно передать Украине. Он пообещал обсудить этот вопрос с польским министром обороны по возвращении в Варшаву с саммита Триморья.

Сколько РФ тратит на пропаганду

По данным ГУР, российское правительство за 2023 год потратило 500 миллионов долларов на создание пропаганды против Украины. Для распространения своих нарративов РФ использует формально не связанные с Кремлем структуры, позиционирующие себя как "автономные".

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров. Он провел встречи с президентами Латвии, Литвы и Румынии. В частности, с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом глава государства подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

Согласно документу, Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, страна берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО.

Кроме того, выступая на пресс-конференции по результатам саммита Триморья, Зеленский призвал партнеров выполнить свои обещания по поддержке Украины, чтобы сломать планы российского диктатора Владимира Путина.

Встреча Шмыгаля и Фицо

Украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Словакии провела межправительственные консультации с правительством Роберта Фицо. Последний заявил, что Братислава примет участие в мирном саммите в Швейцарии и пообещал поддержать вступление Украины в ЕС. Кроме того, Фицо объявил о готовности помогать Украине в военной сфере, речь идет о разминировании.

По словам Шмыгаля, Украина и Словакия также договорились как можно быстрее рассмотреть отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Перезагрузка БЕБ

Парламент поддержал 264 голосами в первом чтении законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Но пока в документе учтены не все замечания бизнеса, МВФ и G7, но их обещают учесть до второго чтения.

Взрыв газа в Кривом Роге

В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв газа. В результате сильно поврежден один подъезд (36 квартир). Поисковую операцию уже завершили. Из-под завалов извлечены тело погибшего 47-летнего мужчины, ранения получили семь человек.

Курс

Доллар дорожает четвертый день подряд. Официальный курс на 12 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,1676 грн за 1 доллар (+0,1444 грн).

Погода

Завтра, 12 апреля, в Украине прогнозируется солнечная погода почти по всей территории. Осадков не ожидается.

Мир

ЕС

Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут 7 систем Patriot. Об этом заявил бывший премьер-министр Бельгии, а ныне евродепутат Ги Верхофстад, который выступил с соответствующей инициативой. Его призыв поддержали 515 парламентариев, 62 были "против".

В то же время, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк пояснил, что это решение лишь "пустая угроза" и "политический театр", поскольку речь идет о бюджете за 2022 год, средства из которого уже давно были потрачены.

США

Террористы могут устроить в США атаку, подобную теракту, совершенному ИГИЛ в российском концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом говорится в подготовленном заявлении директора ФБР Кристофера Рэя для Палаты представителей.

Финляндия

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил других лидеров стран НАТО о необходимости быть менее воинственными в своей риторике против России и вместо этого готовить свои армии к потенциальному конфликту.

Япония

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся сейчас с визитом в США, в четверг выступит перед Конгрессом с требованием возобновить военную помощь Украине.

Израиль

Иран выдвинул Совбезу ООН ультиматум. Либо ООН осуждает удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, либо Тегеран ответит на атаку.

В то же время президент США Джо Байден пообещал Израилю "непреклонную" поддержку в случае нападения Ирана. Американский лидер подчеркнул, что США сделают все возможное для защиты безопасности Израиля.

Венгрия

Будапешт намерен ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

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