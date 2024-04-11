Польша может передать Украине советские ракеты для ПВО, - Дуда

Польша имеет определенные запасы ракет для противовоздушной обороны с советских времен, которые могут быть переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду во время пресс-конференции с лидерами Украины и Литвой Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

Как отметил Дуда, вопрос ракет он уже поднял со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский.

"Польша имеет их в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", - добавил он.

ПВО для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В частности он отмечал, что для полного закрытия неба нужны 25 систем по 6-8 батарей в каждой.

Между тем спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что необходимо Украине для строительства эшелонированной системы противовоздушной обороны.

Как отметил президент Украины, российский диктатор Владимир Путин в течение последних лет пытается уничтожить энергетику нашей страны, в связи с чем важно предотвратить его планы.