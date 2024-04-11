ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша может передать Украине советские ракеты для ПВО, - Дуда

Четверг 11 апреля 2024 18:37
UA EN RU
Польша может передать Украине советские ракеты для ПВО, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша имеет определенные запасы ракет для противовоздушной обороны с советских времен, которые могут быть переданы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду во время пресс-конференции с лидерами Украины и Литвой Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

Как отметил Дуда, вопрос ракет он уже поднял со своим украинским коллегой Владимиром Зеленский.

"Польша имеет их в своих запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", - добавил он.

ПВО для Украины

В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В частности он отмечал, что для полного закрытия неба нужны 25 систем по 6-8 батарей в каждой.

Между тем спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что необходимо Украине для строительства эшелонированной системы противовоздушной обороны.

Как отметил президент Украины, российский диктатор Владимир Путин в течение последних лет пытается уничтожить энергетику нашей страны, в связи с чем важно предотвратить его планы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине
NEWS
"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию
"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет