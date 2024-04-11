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Словакия предложила Украине "большую помощь" в разминировании: Фицо раскрыл детали

Братислава, Четверг 11 апреля 2024 15:55
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Словакия предложила Украине "большую помощь" в разминировании: Фицо раскрыл детали Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Словакия хочет помогать Украине в сфере разминирования территорий. В частности, речь идет о соответствующей техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Говорили мы (с премьером Украины - ред.) о сотрудничестве в военной сфере, где мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. Речь идет о конкретных машинах для разминирования. Здесь проходит большая дискуссия о специальных машинах, агромашинах, которые могут использоваться именно с такой целью", - отметил Фицо.

Премьер Словакии уточнил, что также Словакия хочет помогать в обучении и подготовке персонала, который будет обслуживать такие машины.

При этом Фицо напомнил, что Словакия готова сотрудничать в военной области на коммерческой основе. Эту тему обсудили министр обороны Словакии Роберт Калыняк и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Отказ Словакии от военной помощи Украине

Напомним, в прошлом году на выборах в Словакии победила партия "Курс - Социальная демократия", премьер-министром страны стал Роберт Фицо, который известен своими пророссийскими высказываниями.

После того, как Фицо возглавил правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь на безвозмездном основании.

При этом Словакия продолжает гуманитарную помощь нашей стране и не только. В частности, 14 ноября прошлого года министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар заявил, что его страна профинансирует производство двух машин разминирования Bozena-4 для передачи Украине.

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