Словакия предложила Украине "большую помощь" в разминировании: Фицо раскрыл детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Говорили мы (с премьером Украины - ред.) о сотрудничестве в военной сфере, где мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. Речь идет о конкретных машинах для разминирования. Здесь проходит большая дискуссия о специальных машинах, агромашинах, которые могут использоваться именно с такой целью", - отметил Фицо.

Премьер Словакии уточнил, что также Словакия хочет помогать в обучении и подготовке персонала, который будет обслуживать такие машины.

При этом Фицо напомнил, что Словакия готова сотрудничать в военной области на коммерческой основе. Эту тему обсудили министр обороны Словакии Роберт Калыняк и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.