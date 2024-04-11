Солнечно и до +27: какой будет погода в Украине завтра
В Украине 12 апреля солнечная погода будет наблюдаться почти по всей территории. Осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
Погода в Украине
Как отмечает синоптик, пятница будет в Украине теплой.
В течение завтрашнего дня будет +16+21 градусов, в Днепропетровской области до +24, на юге +22+26, а в восточных областях +25+27 градусов.
Ожидается преимущественно умеренный ветер с северо-запада, однако в северных областях может оказаться сильным.
"Антициклональный характер погоды в Украине удержится без осадков, разве хвост атмосферного фронта обусловит периодические дожди на юго-востоке, Приазовье и в Крыму", - отмечает синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 12 апреля прогнозируется без осадков и с температурой до +18 градусов.
Ночью и утром до +8+11 градусов.
Погода в апреле 2024 в Украине
Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.
В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.
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