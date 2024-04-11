ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области семьи с детьми принудительно эвакуируют еще из 47 населенных пунктов

Харьков, Четверг 11 апреля 2024 16:57
UA EN RU
В Харьковской области семьи с детьми принудительно эвакуируют еще из 47 населенных пунктов Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харьковской области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов, которые находятся возле границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

По словам чиновника, решение о принудительной эвакуации приняли в ходе заседания Совета обороны области.

"Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", - уточнил Синегубов.

Он отметил, что эвакуация не касается Харькова.

Чиновник рассказал, что маршруты эвакуации определены, а места для временного проживания людей - забронированы.

Принудительная эвакуация в Харьковской области

Напомним, Харьковская область является прифронтовой, поэтому россияне часто ее обстреливают. Больше всего от атак страдают населенные пункты, которые находятся возле линии фронта и границы с Россией.

3 апреля Синегубов в интервью РБК-Украина рассказал о том, что россияне усилили обстрелы Харьковской области. По его словам, это касается Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов, а также прифронтовых территорий.

К слову, в марте в Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской общин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Харьков Граница с РФ Война России против Украины
NEWS
"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию
"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет