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Взрыв в Кривом Роге: разбор завалов продолжается, есть раненые

Кривой Рог, Четверг 11 апреля 2024 11:15
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Взрыв в Кривом Роге: разбор завалов продолжается, есть раненые Фото: взрыв в Кривом Роге 11 апреля, есть раненые (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

На месте взрыва в Кривом Роге Днепропетровской области ранения получили два человека. Еще один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Поисковую операцию уже завершили. Из-под завалов извлекли тело погибшего 47-летнего мужчины. Медпомощь оказали 7 людям. Двое из них - в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

Еще более 20 жителей, как отметил глава ОВА, поддержали психологи, дежурящие на месте происшествия.

Последствия взрыва в Кривом Роге 11 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия взрыва

На данный момент известно, что разбиты 39 квартир. Специалисты продолжают обследование. Параллельно укрепляют конструкции, установившие опоры на 2 и 4 этажах. В дом уже вернули свет, воду и газ.

Взрыв в Кривом Роге

Взрыв в многоэтажке прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области 11 апреля. В результате инцидента есть пострадавшие. Спасатели выяснили, что причиной взрыва была утечка бытового газа в одной из квартир. После чего вспыхнул пожар. Под завалами многоэтажки также нашли тело 47-летнего мужчины.

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