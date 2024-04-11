Перезагрузка Бюро экономической безопасности: Рада приняла закон в первом чтении
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Требования МВФ и G7 учтут ко второму чтению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, законопроект №10439 поддержали 264 депутата.
Как отметил депутат, в проекте учтены правки по обязательной переаттестации сотрудников БЭБ и определяющего голоса международников при отборе кандидатов на должность главы БЭБ.
В то же время в проекте не учтена норма, что кандидатов должно быть два, а не один. Также подробно не прописаны переаттестация и процедура отбора.
"Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7. Глава коалиции взял на себя обязательство это учесть", - добавил Железняк.
Законопроект о перезагрузке БЭБ
Напомним, в январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" о усовершенствовании работы бюро. Закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ, структурный маяк - конец июня 2024 года.
Согласно Меморандуму, власти обещают:
- разработать открытый, прозрачный и конкурентный процесс отбора руководства и персонала для БЭБ;
- ужесточить требования к отборочной комиссии;
- ввести контрактную систему для работников;
- разработать механизм аттестации персонала
Напомним, Верховная рада Украины 8 декабря приняла закон об усилении институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Такая реорганизация САП была одним из обещаний Европейской комиссии, а также Международному валютному фонду.