Перезагрузка Бюро экономической безопасности: Рада приняла закон в первом чтении

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Требования МВФ и G7 учтут ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, законопроект №10439 поддержали 264 депутата.

Как отметил депутат, в проекте учтены правки по обязательной переаттестации сотрудников БЭБ и определяющего голоса международников при отборе кандидатов на должность главы БЭБ.

В то же время в проекте не учтена норма, что кандидатов должно быть два, а не один. Также подробно не прописаны переаттестация и процедура отбора.

"Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7. Глава коалиции взял на себя обязательство это учесть", - добавил Железняк.

Законопроект о перезагрузке БЭБ

Напомним, в январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" о усовершенствовании работы бюро. Закон о БЭБ является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ, структурный маяк - конец июня 2024 года.

Согласно Меморандуму, власти обещают: