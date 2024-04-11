ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль и Фицо договорились проработать отмену ограничений на агропродукцию из Украины

Четверг 11 апреля 2024 18:04
UA EN RU
Шмыгаль и Фицо договорились проработать отмену ограничений на агропродукцию из Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и Словакия договорились как можно быстрее проработать отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Договорились до середины следующего года системно пересмотреть нашу договорную базу относительно финансово-технического, экономического сотрудничества и социальной защиты. А также проработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую агропродукцию", - сообщил Шмыгаль.

Также премьер пригласил представителей словацкого бизнеса и правительства на конференцию по возобновлению в Берлине.

Визит Шмыгаля в Словакию

Сегодня, 11 апреля, премьер-министр Украины совершил визит в Словакию и встретился с ее политическим руководством. Как отмечал Шмыгаль, в повестке дня сотрудничество в сфере энергетики, логистика, торговля, поддержка формулы мира президента Украины.

Тем временем Братислава предложила Украине помощь в разминировании территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо Денис Шмыгаль
NEWS
"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию
"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет