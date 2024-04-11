Трипольская ТЭС разрушена: что это значит для энергетики и будут ли отключать свет

Разрушение Трипольской ТЭС не приведет к критическим последствиям с энергообеспечением как Украины так и трех областей, которые обслуживала станция.

Уничтожение Трипольской ТЭС: что известно

Трипольская ТЭС, расположенная под Киевом была полностью разрушена в результате российских обстрелов рано утром 11 апреля. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. По информации РБК-Украина, на 11:45 ликвидация пожара еще продолжалась.

В результате сегодняшнего обстрела "Центрэнерго", которая была оператором трех ТЕС, потеряла 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположенная в Харьковской области была уничтожена 22 марта, а Углегорская ТЭС в Донецкой - 25 июля 2022 года.

Дополнительных комментариев в "Центрэнерго" пока не дают. В Минэнерго и "Укрэнерго" также воздерживаются от комментариев.

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По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, разрушение станции не повлияет на энергообеспечение Киевской, Черкасской и Житомирской областей.

"У нас объединенная энергосистема - мы уже имели дефицит генерирующих мощностей, прежде всего маневровых, и сейчас он еще усугубляется. Весна - это период относительно низкого потребления, поэтому сразу к резким последствиям (негативным - ред.) пока это не приведет. Но уже в июле-августе будет ощутимо - фактически начнутся вынужденные ограничения потребителей", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев также считает, что "катастрофы" из-за потери станции не произойдет, поскольку она работала не на полную мощность.

"Я бы не сказал, что все настолько критично. Станция работала лишь одним блоком, поскольку "Центренерго" не могло обеспечить ее углем. Поэтому сложности могут возникнуть с энергообеспечением в Обуховском районе (место расположения станции - ред.)", - говорит Рябцев.

Всего на Трипольской станции шесть блоков мощностью по 300 МВт. По информации источников на рынке, на станции работал лишь один блок на 300 МВт мощности. В "Центрэнерго" не уточнили какие мощности были, отметив, что станция работала на максимально возможном составом оборудования.

По словам Рябцева, ситуация с Трипольской ТЕС еще раз подтверждает необходимость усиливать ПВО и увеличивать число объектов малой генерации.

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