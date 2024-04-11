Венгрия планирует ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины

Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

По его словам, такой шаг должен оградить венгерских фермеров от колебаний рынка, вызванных более дешевым украинским импортом.

Надь заявил, что решение Европейского союза разрешить беспошлинный импорт из Украины привело к "серьезному избытку предложения и значительному снижению цен" на европейском сельскохозяйственном рынке.

В связи с этим он обвинил ЕС в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом, и заявил, что Венгрия будет принимать дополнительные защитные меры "в пределах своей национальной компетенции".

"Брюссель и Европейская комиссия изменили венгерским фермерам и поддерживают украинских олигархов", - заявил польский министр.

По его словам, правительство приняло план по пяти пунктам для помощи фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, независимо от страны происхождения.

Надь добавил, что под ограничения также будут подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна.