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Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности

Четверг 11 апреля 2024 13:32
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Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение по безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский вместе с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом подписали двустороннее соглашение по безопасности между нашими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

В соответствии с соглашением:

  • Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно;
  • Латвия берет 10-летние обязательства по поддержке нашей страны в киберзащите, разминировании и беспилотных технологиях. Также будет способствовать нашему вступлению в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", - добавил президент.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Большой семерки" подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. В частности предусматривается гарантия помощи нашей стране в случае повторной агрессии со стороны Российской Федерации.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

В частности, на днях Украина и Португалия также договорились о начале переговоров о подписании двустороннего соглашения по безопасности.

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