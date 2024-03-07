Инициатива Европарламента о продлении торговых льгот приемлема для Украины, - эксперт

Предложение комитета по вопросам международной торговли Европарламента о продлении льготных условий торговли с Украиной ожидаемо и приемлемо для нашей страны.

Он отметил, что вариант продления льготного режима с возможностью ограничения по курятине, яйцам и сахару обсуждался еще с января.

По словам Марчука, поставки курятины и сахара вызывали обеспокоенность у Франции, а яиц - у Польши.

"Хорошо, что в таком виде решение было принято потому, что в торговый комитет были поданы различные правки из разных стран, чтобы вернуть условия импорта на основе объемов импорта 2021 года. А мы понимаем, что тогда объемы были ограничены, и никакого интереса для Украины в этом нет. Поэтому с точки зрения условий, которые мы получили, это неплохие условия, чтобы работать и сбывать свою продукцию", - рассказал эксперт.

Что предшествовало

Напомним, ранее комитет Европарламента предложил продлить торговые льготы для Украины, но с рядом ограничений.

В частности, было предусмотрено чрезвычайное ограничение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птицы, яиц и сахара.

Таким образом, если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, тарифы будут введены вновь.