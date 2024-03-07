Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, - глава МИД

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую в свое время признают и Россия, и Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ECNS.

По его словам, конференция должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов.

"Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров. Чем раньше начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир", - сказал Ван.

Он отметил, что все усилия Китая направлены на то, чтобы проложить путь к прекращению конфликта и началу мирных переговоров.

Ван подчеркнул, что прошлый опыт показывает, что конфликт, если он затягивается, имеет тенденцию к ухудшению и эскалации, вплоть до немыслимых для заинтересованных сторон масштабов.

По его словам, ошибочные представления и просчеты будут накапливаться и могут привести к еще большему кризису, если мирные переговоры не состоятся.

"Уроки в этом отношении не должны быть забыты", - сказал Ван.

Он отметил, что Китай всегда занимал "объективную и беспристрастную" позицию в отношении войны на Украине и что цель Пекина - "остановить" конфликт.

"Мы способствовали мирным переговорам. Наш президент говорил со всеми мировыми лидерами, включая лидеров России и Украины, и у нас есть специальный представитель, который отправился в регион для посредничества. Все наши усилия направлены на достижение одной цели - проложить путь к прекращению конфликта и началу мирных переговоров", - сказал Ван И.

Китай вернулся к вопросу войны

В прошлом году глава Китая Си Цзиньпин презентовал свое видение дипломатического завершения войны РФ против Украины, а также назначил спецпредставителя, который должен был заниматься этим вопросом. Этим представителем стал экс-посол Китая в России Ли Хуэй.

Ли Хуэй после назначения съездил в Россию, Украину и ЕС, чтобы обсудить китайскую инициативу. Киев "дипломатических" усилий Пекина не оценил, поскольку у Украины уже есть собственная формула мира. После этого Китай надолго забыл о вопросе войны РФ против Украины.

Однако уже в марте этого года Ли Хуэй снова отправился в Москву, а также планирует посетить Украину, Польшу, Германию и Францию. Его "турне" началось 2 марта.

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