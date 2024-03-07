Не только Авдеевское. ВСУ назвали еще одно направление, которое становится "горячим"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия в эфире телемарафона.

"И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский. Там, где враг пытается срезать Роботинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там было иногда вообще 0 штурмовых действий противника в сутки, иногда 1-3, максимум 5, то за вчерашние сутки здесь зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербовое и в районе села Работино", - рассказал он.

По словам спикера, здесь противник развивает активность подобно той, которая как он уже пробовал это в середине февраля и был остановлен.

"Сейчас он там делает какие-то новые наступательные попытки. И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живую силу и технику", - добавил Лиховий.

Также, как добавил он, на Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами.

"Вот за вчера еще уничтожены еще два квадроцикла", - отметил военный.

Ситуация на Таврическом направлении

Оперативная обстановка на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой, как говорит военный, "обстановка, которая стабилизируется".

По его словам, из общего количества боевых столкновений на всей линии фронта в Украине за минувшие сутки подавляющее большинство этих столкновений приходится именно на операционную зону ОСГВ "Таврия".

"За вчера противник здесь провел 57 боевых столкновений. Также россияне совершили почти 900 артиллерийских обстрелов. Нанесли 24 авиаудара. Число авиаударов сокращается по мере продвижения "сушкопада". То есть управляемые авиабомбы падают уже меньше и поддержка российскому сухопутному наступлению с воздуха оказывается в меньшей степени. Также здесь было 3 ракетных удара и 127 ударов дронами-камикадзе", - добавил спикер.

При этом на Авдеевском направлении в районах сел Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское ВСУ отразили 21 штурмовое действие противника.

"На Новопавловском направлении, где Марьинка, в районах сел Георгиевка, Победа, особенно Новомихайловка, а также города Красногоровка враг 20 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - констатировал Лиховий.

Потери РФ на Таврическом направлении

Так, общие потери оккупантов за минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" составили 389 человек - это вместе убитыми и ранеными. 54 единицы техники: 3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники.

"Нейтрализованы средствами РЭБ или сбиты из стрелкового оружия 312 российских БПЛА, среди них Zala и SuperCam. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили еще 3 склада боеприпасов врага", - добавил Лиховий.

Кроме того, за минувшие сутки был уничтожен еще один комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

"Позавчера таких комплексов у нас было уничтожено 2. Еще повреждено, то есть поражено 203 мм самоходное орудие артиллерии резерва верховного главнокомандования "Пион", при чем в количестве 2 единиц. А также 1 "Акация" была повреждена", - констатировал он.

Общая обстановка на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 92 боевых столкновения. Российские военные проводят штурмовые действия на трех направлениях в Донецкой области.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, на фронте продолжаются позиционные бои вблизи Авдеевки и Новомихайловки, около сел Работино и Вербовое, а также возле Крынок, где Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы. Оккупанты несколько продвинулись на Купянском и Бахмутском направлениях.