Швеция стала 32-м членом НАТО

Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу сегодня, 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий протокол , опубликованный на сайте Госдепа США.

Протокол о присоединении страны к альянсу вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.

Фото: протокол о присоединении Швеции к НАТО (скрин)

Отметим, что церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Главное о пути Швеции в НАТО

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция вместе с Финляндией вместе подали заявки на присоединение к НАТО. Таким образом, страны отказались от политики военного нейтралитета, которого обе соблюдали на протяжении десятилетий.

И если для последней это было относительно быстро (4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса), то для Швеции этот процесс затягивался из-за замечаний со стороны Турции и Венгрии.

Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие. 25 января 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение турецкого парламента, ратифицирующее протокол о вступлении Швеции в НАТО.

После чего Венгрия стала последней страной-членом Североатлантического союза, которая затягивала с ратификацией членства Швеции в блоке. Сдвинулся вопрос только практически через год. Недавно ответный шаг сделала и Венгрия, окончательно ратифицировав заявку Стокгольма.

Очередной удар для России

Как отмечают в СМИ, после вступления Швеции в НАТО, страны, имеющие выход в Балтику, кроме России, теперь входят в Альянс.

Недавно посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел и обороны Линас Линкявичюс предупредил - российский анклав Калининград "нейтрализуют" первым, если Россия бросит вызов НАТО.

"Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" первым. Предварительные лживые обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", - писал он на своей странице в Twitter (Х).

Фото: вступление Швеции и Финляндии в НАТО ослабит позиции РФ на Балтийском море (скрин google.com/maps)

Издание Financial Times сегодня обратило внимание, что теперь все страны на побережье Балтийского моря, кроме России, теперь являются частью НАТО. Это означает, что западный оборонный альянс практически охватил Балтийское море, являющееся важным маршрутом торговли нефтью для России, где базируется один из ее флотов.

А интересы России в Балтийском море носят как экономический, так и военный характер. В частности, Санкт-Петербург, располагающий крупными нефтеперерабатывающими заводами, отправляет свои экспортные товары через Финский залив по дну Балтийского моря. Кроме того, в том же Калининграде, зажатом между Польшей и Литвой, базируется Балтийский флот и баллистические ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки.

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