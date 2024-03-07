ЕС может ввести пошлины на мясо птицы, яйца и сахар из Украины

Депутаты комитета по вопросам международной торговли Европарламента одобрили предложение о продлении временной приостановки импортной пошлины и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год. Таким образом приостановление продлится с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Согласно решению, с 6 июня никаких ограничений на поставки зерновых из Украины не будет. Но Еврокомиссии будет предоставлено право ограничить ввоз из Украины мяса птицы, яиц и сахара, если объем импорта этих товаров превысит средние объемы поставок за 2022 и 2023 годы.

Ограничения могут быть введены путем установления пошлин.

Ожидается, что парламент проголосует это решение в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Затем Евросовет официально одобрит постановление, и оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

По словам докладчика по этому вопросу Сандры Калниете, решение комитета является "сильным сигналом" устойчивой поддержки ЕС Украины и ее людей.

"Продолжение торговых мер ЕС обеспечит Украине возможность продолжать экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию в ЕС, что является важнейшим источником жизни для украинской экономики. В то же время предложение включает в себя надежные гарантии, которые гарантируют, что наши фермеры не будут перегружены внезапным ростом импорта", - заявила она.

Калниете, отметила, что Комиссия сможет снова ввести тарифы или принять любые другие необходимые меры, если обнаружит, что импорт определенных продуктов приводит к нарушениям на рынке ЕС. "Это хороший баланс между продолжением нашей жизненно важной поддержки Украины и необходимой защитой наших рынков", - подчеркнула она.

Проблемы с импортом из Украины

Напомним, 4 июня 2022 года вступил в силу регламент о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлены ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Из-за действия регламента ряд стран начали нести убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины, что привело к протестам.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как писало Financal Times, Брюссель введет "предупредительные меры", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.