Повреждены лечебные и учебное заведения. Известны последствия удара по Сумам
В результате российского ракетного удара по Сумах в городе повреждения получили лечебные и учебное заведения. Также есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Как пишет ОВА, в результате удара были повреждены помещения:
- школы;
- центральной городской больницы;
- областного центра экстренной медицинской помощи;
- водоканала.
Также известно об одном пострадавшем.
Фото: ОВА показала последствия удара по Сумам (t.me/Sumy_news_ODA)
"На месте прилета работают все необходимые службы. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролиска", - добавляет ОВА.
Взрыв в Сумах
Сегодня, 7 марта, во время воздушной тревоги в Сумах раздался взрыв. В тот момент Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага.
Позже Сумская ОВА заявила о том, что враг запустил ракеты по городу, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.
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