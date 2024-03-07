Газ в Украине дешевеет четвертый месяц подряд: сколько стоит топливо

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за февраль 2024 года. Стоимость составила 12 180,30 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 4,4% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства .

Таким образом, газ дешевеет четвертый месяц подряд и стоит почти в два раза меньше, чем год назад.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе значительно снизились и сегодня находятся на уровне 300 долларов за тысячу кубометров (11,4 тысяч гривен).

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период также будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличению производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставка российского более дешевого газа в Китай и Индию (что уменьшает конкуренцию за СПГ), сбалансированное накопление запасов.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 0,9% до 461,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году упадут на 10,8% до 411,8 долларов, в 2026 году упадут на 12,2% до 361,5 долларов.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения, поэтому цена остается неизменной - 7,96 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС).