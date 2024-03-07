Ким Чен Ын на военных учениях призвал армию интенсивнее готовиться к войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин на военных учениях, которые проводились в среду и включали имитацию штурма и захват южнокорейского пограничного поста, призвал армию страны интенсивнее готовиться к войне "в соответствии с требованиями текущей ситуации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NK News и Bloomberg .

Необходимость тренировок по атакам на пограничные пункты лидер КНДР объяснил противодействием "постоянным угрозам врагов".

Как проинформировали в официальном корейском центральном информационном агентстве, Ким Чен Ын призвал военных "приступить к новому расцвету интенсификации подготовки к войне в соответствии с требованиями текущей ситуации".

Также он "дал инструкции по более тщательному проведению практических и реалистических учений, гарантирующих уверенность в победе на поле боя".

Отмечается, что такая военная активность на "главной базе оперативной подготовки в западной части" происходит на фоне начавшихся в понедельник ежегодных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы".

Также были обнародованы фотографии Rodong Sinmun северокорейских учений, на которых показаны войска и вертолеты, которые тренируются захватывать пост, похожий на тот, который имеет Южная Корея на своей стороне границы.

Военные учения КНДР (фото: Rodong Sinmun/nknews.org)

Провокации КНДР и ядерные угрозы Пхеньяна

Напомним, ранее в январе лидер КНДР Ким Чен Ын сделал ряд заявлений, свидетельствующих о его желании и готовности начать войну с Южной Кореей.

Издание The New York Times сообщило, что в США предусматривается возможность начала военных действий между КНДР и Южной Кореей в ближайшие месяцы.

Вместе с тем, отмечают в прессе, Пхеньян имеет вескую причину не разжигать конфликт, поскольку темпы роста экономики Северной Кореи достигли наивысшего уровня почти за десятилетия из-за продажи вооружений России.