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Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии

Четверг 07 марта 2024 19:17
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Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии Архивное фото: Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного согласовали на должность посла в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Отмечается, что в четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

"Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", - говорится в сообщении.

В июле 2023 года Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Британии.

Отставка Залужного

8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который управлял армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Напомним, новости о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и тогда действующим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным появились еще давно. Об этом РБК-Украина писало еще в июле 2022 года. Подробнее об этом - в материале.

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МИД Украины Великобритания Валерий Залужный
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