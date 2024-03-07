В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +10: погода на завтра
Фото: погода на завтра, 8 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 8 марта, в Украине ожидается переменная облачность. На западе и юге местами температура поднимется до +8 - +10.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
В Украине ожидается переменная облачность, впрочем, без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от -3 до -1 ночью и от +4 до +10 днем;
- на севере будет колебаться от -5 до -2 ночью и от +3 до +6 днем;
- на юге будет колебаться от -1 до -3 ночью и от +4 до +9 днем;
- на востоке будет колебаться от -4 до -7 ночью и от +3 до +5 днем.
Фото: погода на 8 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -6 до -1, а днем от +1 до +6. В Киеве тем временем ночью от -2 до -4, а днем от +4 до +6.
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