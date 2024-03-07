В Украине ожидается переменная облачность, местами прогреет до +10: погода на завтра

Завтра, 8 марта, в Украине ожидается переменная облачность. На западе и юге местами температура поднимется до +8 - +10.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

В Украине ожидается переменная облачность, впрочем, без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -3 до -1 ночью и от +4 до +10 днем;

на севере будет колебаться от -5 до -2 ночью и от +3 до +6 днем;

на юге будет колебаться от -1 до -3 ночью и от +4 до +9 днем;

на востоке будет колебаться от -4 до -7 ночью и от +3 до +5 днем.

Фото: погода на 8 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -6 до -1, а днем от +1 до +6. В Киеве тем временем ночью от -2 до -4, а днем от +4 до +6.