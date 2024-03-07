Кулеба о помощи Украине: необходимы неотложные решения, а не лихорадочные дискуссии
Если Европа желает восстановить мир, она должна увеличить производство оружия, а также запретить экспорт артиллерийских боеприпасов на другие континенты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебу в колонке для издания Le Monde.
По словам министра, страдая от критической нехватки артиллерийских снарядов, украинская армия не в состоянии уничтожить российскую артиллерию и защитить своих военных.
То, что Украина оказалась в такой ситуации является следствием того, что наши союзники в Европе, а также Соединенные Штаты Америки (США) месяцами дискутировали, прежде чем решили предоставить нам достаточное количество артиллерийских боеприпасов.
"Из-за того, что они не ускорили свое производство оружия вовремя, они медлили с закупкой военной техники у третьих стран, и они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие части мира", - добавил Кулеба.
Из-за этих промедлений Украина с осторожным оптимизмом воспринимает решение, которое было принято нашими союзниками на Парижской конференции 26 февраля, об увеличении закупок боеприпасов в третьих странах.
"Мы глубоко благодарны за это решение. Но этого недостаточно. Существует насущная потребность в решительных и системных решениях, а не в лихорадочных дискуссиях", - отметил министр.
Успешная стратегия, как пояснил Кулеба, зависит исключительно от единства между обществом, военными и политическими лидерами, солдатами, а также между союзниками.
"Без смелых и честных ответов на вопросы, поставленные на Парижской конференции, не будет ни единства, ни стратегии", - заявил Кулеба.
Снаряды для Украины
В конце января 2024 года Bloomberg писал о том, что Европейский союз (ЕС) не сможет предоставить Украине обещанный миллион снарядов к сроку, который ранее был предопределен - 1 марта 2024 года. В то же время еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан отметил, что ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.
Напомним, что в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов, предусматривающий предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.
26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что страна получила от ЕС около 30% от обещанного миллиона снарядов.
На полях Парижской конференции по военной помощи Украине президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике обещание ЕС. На 1 марта 2024 года в странах союза наберется всего 600 тысяч боеприпасов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Киев получит более 1 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года.
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