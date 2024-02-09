Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи на 190 млн евро

Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи. Стоимость оборудования, включенного в эту партию, сотавляет примерно в 190 млн евро.

Решение о новом пакете военной помощи Украине президент республики принял в пятницу, 9 февраля, по предложению правительства. Это уже 22-я поставка оборонного оборудования из Финляндии в Украину.

Общая стоимость финского оборонного оборудования, поставленного в Украину, составляет 1,8 млрд евро.

На этот раз в пакет помощи также включена продукция, закупленная у отечественной промышленности в рамках отдельного пакета финансирования в размере 30 млн евро, направленного на поддержку Украины.

По оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи точное содержание, способ доставки и сроки оказания помощи не разглашаются.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия предоставляет Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Она включает в себя увеличение помощи для Украины.

Недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что Хельсинки предоставят 3 млн евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.

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