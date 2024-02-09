Бандера, Сталин, княгиня Ольга, Маск и Орбан: о чем Путин рассказал Карлсону

Широко растиражированное интервью Владимира Путина американскому "журналисту" Такеру Карлсону оказалось не более чем очередным повтором многократно озвученных тезисов российского диктатора. Путин говорил о Сталине, жаловался на Бандеру с Шухевичем, обвинил Украину в нападении на РФ и вспомнил венгерского премьера Виктора Орбана.

В общем, в интервью, над рекламой которого работала вся российская пропагандистская машина (вплоть до освещения визита Карлсона в московскую забегаловку), Путин повторил все то, что уже стократно озвучивалось раньше. Не было никаких неожиданностей или "инсайдов", которые имели хотя бы какую-то новостную ценность.

Интервью началось с получасовой интерпретации истории Украины от Путина. Российский диктатор в очередной раз изложил Карлсону свою версию "появления Украины", пройдясь от Руси до Советского Союза. Путин повторил свой нарратив о том, что Украину "создал" Владимир Ленин, но теперь, по его версии, "сформировалась" Украина уже по воле Иосифа Сталина по результатам Второй мировой войны. Изложению своей собственной "истории" Путин посвятил 25 минут. При том, что само интервью длилось чуть больше двух часов.

В ходе этой "исторической справки" неожиданно был упомянут венгерский премьер. Путин заявил, что венгры на западе Украины якобы хотели бы вернуться в состав Венгрии, но на вопрос Карлсона, не посылал ли он Орбану таких предложений, тот ответил отрицательно.

Путин также вспомнил о княгине Ольге и Владимире Великом, во время рассказа Карлсону о том, как россияне, в которых "глубоко укоренилось христианство", якобы "очень лояльно" относятся к людям другими вероисповеданиями, а российская власть всегда "бережно относилась" к другим культурам и религиям.

Конечно же, Путин и Карлсон не обошли тему войны, которую РФ развязала в Украине. Путин дал четко понять, что не желает прекращения войны, поскольку "не достиг поставленных целей". В этом контексте российский диктатор снова упомянул так называемую "денацификацию" и на этот раз даже объяснил, какова ее цель, не забыв о Степане Бандере с Романом Шухевичем. Так, по словам Путина, украинцы "сделали себе героев из нацистских сторонников", а теперь для "денацификации" должны от этого отказаться и запретить "нацистские организации".

Как и раньше, Путин утверждает, что хочет "мирно разрешить конфликт" и открыт к переговорам, вот только в Киеве якобы от них отказались. А война, по версии Путина, началась по вине самой Украины и вообще "Россия ни на кого не нападала, ни в 2014-м, ни в 2022-м". Кроме того, диктатор вновь пожаловался на то, что его якобы "кинули" во время переговоров в Стамбуле, оправдывая отступление российских войск из-под Киева и северных регионов Украины.

В то же время российский диктатор уклонился от вопроса Карлсона о том, доволен ли он той украинской территорией, которую смог захватить в результате войны. Путин, переводя тему, продолжил рассказывать о "нацистах" в Украине, на что Карлсон переспросил его во второй раз. Однако ответ на свой вопрос, ожидаемо, не дождался.

Кроме этого, Путин рассказал Карлсону басню о том, как Россию не взяли в НАТО, об идее создать общую систему ПВО для России, Европы и США, которую он якобы презентовал американскому президенту Бушу-младшему, о том, что за подрывом "Северных потоков" стоит ЦРУ, и о судьбе находящегося сейчас за решеткой в РФ американского журналиста Гершковича.

Также российский диктатор похвалил владельца SpaceX Илона Маска, назвав его "умным человеком", с которым нужно найти общий язык и сотрудничать.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, кто такой Такер Карлсон и зачем он приехал к Путину в Россию.

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