В Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США

В Киев сегодня, 9 февраля, приехала делегация американских конгрессменов. В ее состав вошли как демократы, так и республиканцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджит Бринк в Twitter .

"Приятно приветствовать в Киеве двухпартийную делегацию Конгресса", - написала посол.

По ее словам, делегацию возглавил председатель комитета разведки Конгресса, член Палаты представителей-республиканец Майк Тернер. В ее состав вошли: член Палаты представителей-республиканец Френч Хилл, член Палаты представителей-демократ Эбигейл Спанбергер и член Палаты представителей-республиканец Зак Нанн.

Обновлено 17:04

Американские конгрессмены в ходе визита в Киев провели пресс-конференцию. В частности, они пообещали и дальше поддерживать Украину, поскольку это соответствует американским интересам.

Помощь Украине от США

Напомним, сейчас в Конгрессе США рассматривают новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов.

Помощь Украине может войти в пакет с деньгами для Израиля и Тайваня.

Вчера, 8 февраля, Сенат США сделал шаг для рассмотрения такого пакета. Уже сегодня в верхней палате Конгресса ожидается рассмотрение правок.

Для того, чтобы США утвердили новую помощь Украине, необходима и поддержка Палаты представителей.