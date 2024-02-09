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В Еврокомиссии анонсировали первый транш Украине по программе на 50 млрд евро

Украина, Пятница 09 февраля 2024 10:37
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В Еврокомиссии анонсировали первый транш Украине по программе на 50 млрд евро Фото: еврокомиссар вопросам соседства Оливер Вархейи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первый транш из нового фонда финансовой поддержки Украины на 50 млрд евро ожидается в начале марта. Дальнейшая помощь обусловлена прогрессом реформ в Киеве.

Об этом заявил еврокомиссар вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Наша цель - первая половина марта",- сказал он.

По его словам, помощь необходима Украине, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США. "Таким образом, мы вернемся на правильный путь и поможет им справиться с их финансовыми трудностями", - добавил еврокомиссар.

После того, как этот платеж будет произведен, работа перейдет к созданию более формализованного плана "деньги в обмен на реформы", согласованного между Киевом и Брюсселем, по которому Украина получит оставшиеся 50 млрд евро ежеквартальными платежами.

Украина является страной-кандидатом в ЕС, и поэтому концепция заключается в том, чтобы связать текущую финансовую помощь (которая, по заявлениям Киева, необходима для поддержания функционирования государства в разгар войны) с курсом реформ, требуемым от потенциальных членов блока, отмечает FT.

"Наше финансирование - это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Итак, по сути, сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины. По сути, все почти готово", - сказал Вархейи.

Программа для Украины

Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.

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