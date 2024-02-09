Доллар подорожал: НБУ установил официальный курс на 12 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар в течение недели колебался в узком диапазоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 12 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,6234 гривен за 1 доллар (+0,0527 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,5129 гривен за 1 евро (+0,1000 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 37,66-37,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в январе 2024 года вырос на 1,9% до 38,56 гривен за доллар.

Средний курс вырос из-за значительного спроса в начале месяца.

При этом официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек - с 37,98 до 37,87 грн/доллар.