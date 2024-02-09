Норвегия планирует передать Украине еще десять пусковых установок NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Правительство предложило норвежскому парламенту заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Это делается в дополнение к выкупу оборудования, которое уже было передано Украине.

Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон.

"Норвежская система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракеты и беспилотники наносят обширные и жестокие удары, поэтому противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно скорее приобрели средства ПВО для собственной обороны", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

NASAMS уже есть на вооружении Украины. Поставки начались еще в ноябре 2022 года.

Помощь Украине от Норвегии

Недавно правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

В октябре Норвегия объявила о предоставлении финансовой помощи для разминирования Украины. Речь идет о 18,5 млн долларов.

Позже Норвегия выделила 84 млн евро норвежским организациям, помогающим украинцам.

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