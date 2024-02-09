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Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ

Пятница 09 февраля 2024 12:11
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Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:

  • четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников;
  • быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;

"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - пояснил главнокомандующий ВСУ.

  • жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения, а также подготовки личного состава остается как никогда актуальным;
  • внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы;

"Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - отметил Сырский.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о возможном увольнении Залужного.

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Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
Стоят новые задачи. Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ
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