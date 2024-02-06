Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Верховная Рада продолжила действие военного положения и мобилизации, глава СБУ впервые официально прокомментировал скандал с прослушиванием журналистов Bihus.Info, а в Киеве с визитом находится Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Военное положение и мобилизацию продлили в десятый раз

Верховная Рада сегодня, 6 февраля, во время заседания продлила действие военного положения и общую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Таким образом, этот правовой режим будет действовать еще как минимум до 13 мая 2024 года.

Удар по гостинице в Золочеве

Российские войска этой ночью ударили двумя ракетами по Золочеву Харьковской области. Обстрел произошел около 02:20. Предварительно, оккупанты били из С-300 и попали в центральную часть поселка. Одна из ракет ударила по трехэтажному отелю, другая - в магазин.

Под завалами отеля обнаружили 2-месячного мальчика, он погиб. Мама ребенка находится в больнице в тяжелом состоянии. Также ранения получили две женщины.

Бойцы ССО подорвали важный объект оккупантов

Операторы 73 морского центра Сил специальных операций провели сверхсложную и эффективную операцию "Цитадель" в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, сработав в зоне потенциального поражения противника.

В результате успешной операции на одной из добывающих платформ в Черном море украинские бойцы уничтожили радиолокационную станцию врага и оборудование, которое помогало РФ атаковать юг Украины дронами-камикадзе.

Как ГУР потопило "Ивановец"

Оператор дронов ГУР раскрыл телеканалу CNN детали ликвидации ракетного катера "Ивановец". По его словам, в атаке было использовано десять беспилотников MAGURA, шесть из которых попали в военный корабль и, наконец, потопили его. Больше подробностей здесь.

Украина

Политика

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сегодня утром приехал в Киев. По прибытию в украинскую столицу он заявил, что целью его визита является обсуждение "непреклонной поддержки Украины со стороны ЕС" в военной и финансовой сфере, а также на пути реформ в ЕС".

Скандал с Bihus.Info

Верховная Рада сегодня вызвала главу СБУ Василия Малюка для доклада о прослушивании работниками спецслужбы журналистов Bihus.Info. После чего он обнародовал официальный комментарий, где раскритиковал сотрудников защиты национальной государственности СБУ и заявил, что за "все незаконные действия должно быть наказание". Впоследствии стало известно, что дело будет расследовать ГБР, поскольку к нарушению могут быть причастны правоохранители.

Детальнее об этом читайте в нашем материале "Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала".

Гросси в Киеве

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл с визитом в Киев, где уже провел встречу с руководителями Министерства энергетики, Госатомрегулирования и "Энергоатома".

Впоследствии Гросси отправится на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Как отметил Гросси на брифинге в Киеве, ситуация на ЗАЭС "хрупкая", в частности из-за окончания срока эксплуатации ядерного топлива.

Князева отстранили от осуществления правосудия

Высший совет правосудия отстранил от осуществления правосудия бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в масштабной коррупции.

Срок отстранения продлится до 6 апреля 2024 года, то есть до окончания срока досудебного расследования.

Школы Киева могут закрыть на карантин

В КГГА сообщили, что в столичных школах могут ввести карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ. Поскольку только за прошедшую неделю было зафиксировано 11 305 случаев заболевания среди детей, что на 2 244 больше чем неделей ранее.

Медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы, соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью.

Кабмин решил пересчитать стоимость коммунальных услуг

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил порядок перерасчета стоимости коммунальных услуг. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза мусора, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс

Доллар подорожал после двухдневного падения. Официальный курс на 7 февраля установлен Нацбанком на таком уровне: 37,6254 грн. за 1 доллар (-0,0710 грн.).

Тарифы

После неудачной попытки 2023 года в Украине снова хотят поднять тарифы на холодную воду. Сегодня Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг должна была рассмотреть повышение для Киева и других городов, но заседание перенесли. О том, на сколько могут подняться тарифы на воду, когда именно и почему это не удалось сделать раньше, - расписало РБК-Украина в материале.

Мир

США

В Белом доме предупредили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект с помощью Израиля без Украины в случае его одобрения Конгрессом.

"Администрация настойчиво призывает обе палаты Конгресса отвергнуть этот политический ход и вместо этого как можно быстрее направить на стол президента двухпартийный закон о дополнительных ассигнованиях на случай чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности", - говорится в заявлении.

ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дату первого транша Украины с 50 млрд. евро. По ее словам, первая выплата по программе Ukraine Facility поступит в Украину уже в марте и добавила, что "ЕС будет продолжать поддерживать своего будущего члена".

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