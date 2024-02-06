Военное положение и мобилизацию в Украине продлили в десятый раз: до какого числа

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 13 мая 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №10456 о продлении военного положения, а также №10457 о продлении срока проведения общей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

Действие этого особого режима продлили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.

Как голосовали нардепы

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 335 парламентариев.

Фото: голосование в Раде за продление действия военного положения (t.me/yzheleznyak)

За продление мобилизации проголосовали 323 нардепа.

Фото: голосование в Раде за продление действия общей мобилизации (t.me/yzheleznyak)

Далее поставить подпись должен президент Владимир Зеленский.

О военном положении и общей мобилизации

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация введены в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Военное положение - это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Также в стране проходит и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В первую очередь призывают на службу резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.

Изменения в мобилизации

Добавим, что сейчас украинские власти работают над изменениями в мобилизации. После отзыва из-за ряда замечаний первого законопроекта, в Раду правительство внесло обновленный проект, содержащий некоторые изменения.

В нем, как и в предыдущей версии, Кабмин предлагает снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. А вот что касается санкций для уклонистов, то теперь их предлагают вводить через суд.

Как поделился с РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, новый правительственный законопроект о мобилизации имеет хорошие шансы на то, чтобы быть принятым Верховной Радой в первом чтении.

Больше о ключевых нововведениях по проекту РБК-Украина расписывало отдельно в материале.

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