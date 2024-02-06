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Доллар снова дорожает: НБУ повысил официальный курс

Украина, Вторник 06 февраля 2024 15:44
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Доллар снова дорожает: НБУ повысил официальный курс Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после двухдневного снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,6254 гривен за 1 доллар (-0,0710 грн).

Доллар снова дорожает: НБУ повысил официальный курс

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,3946 гривен за 1 евро (-0,0199 грн).

Доллар снова дорожает: НБУ повысил официальный курс

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 37,60-37,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар снова дорожает: НБУ повысил официальный курс

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в январе 2024 года вырос на 1,9% до 38,56 гривен за доллар.

Средний курс вырос из-за значительного спроса в начале месяца.

При этом официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек - с 37,98 до 37,87 грн/доллар.

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