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Боррель приехал в Киев: первые детали визита

Киев, Вторник 06 февраля 2024 08:37
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Боррель приехал в Киев: первые детали визита Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня, 6 февраля приехал в Киев. Ранее он анонсировал свой визит.

Что известно о визите Борреля - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Боррель в Киеве: что известно

"Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель прибыл в этот вторник в столицу Украины - Киев", - написало ABC News.

Отмечено, что дипломат во время визита подтвердит долгосрочную военную поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Кроме Боррелля в украинскую столицу прибыл и его специальный советник, дипломат Заки Лайди. Визит он подтвердил фотографией в сети.

Боррель приехал в Киев: первые детали визита

Фото: специальный советник Борреля тоже в Киеве (twitter.com/ZakiLaidi)

Анонсированный визит

Отметим, что перед поездкой в Украину глава европейской дипломатии останавливался в Польше, где обсудил "все формы поддержки" Киева. Об этом он рассказал на совместном с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Речь идет, в частности, о военной, финансовой, восстановительной, а также мерах против РФ и использовании ее замороженных активов.

Кроме этого Боррель напомнил, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.

В частности, он выразил мнение, что прекращение снабжения Европейским Союзом вооружения другим странам является самым эффективным способом увеличить поставки боеприпасов Киеву.

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