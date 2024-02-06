Боррель приехал в Киев: первые детали визита
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня, 6 февраля приехал в Киев. Ранее он анонсировал свой визит.
Что известно о визите Борреля - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Боррель в Киеве: что известно
"Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель прибыл в этот вторник в столицу Украины - Киев", - написало ABC News.
Отмечено, что дипломат во время визита подтвердит долгосрочную военную поддержку Украины со стороны международного сообщества.
Кроме Боррелля в украинскую столицу прибыл и его специальный советник, дипломат Заки Лайди. Визит он подтвердил фотографией в сети.
Фото: специальный советник Борреля тоже в Киеве (twitter.com/ZakiLaidi)
Анонсированный визит
Отметим, что перед поездкой в Украину глава европейской дипломатии останавливался в Польше, где обсудил "все формы поддержки" Киева. Об этом он рассказал на совместном с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Речь идет, в частности, о военной, финансовой, восстановительной, а также мерах против РФ и использовании ее замороженных активов.
Кроме этого Боррель напомнил, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.
В частности, он выразил мнение, что прекращение снабжения Европейским Союзом вооружения другим странам является самым эффективным способом увеличить поставки боеприпасов Киеву.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.