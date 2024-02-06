Экс-главу Верховного суда Князева отстранили от правосудия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего совета правосудия 6 февраля.

"В Высший совет правосудия 2 февраля 2024 года поступило ходатайство заместителя генпрокурора, руководителя САП Клименко от 1 февраля 2024 года о временном отстранении председателя Верховного суда Князева Всеволода Сергеевича от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - сказал докладчик во время заседания.

По его словам, обстоятельства, изложенные в вышеупомянутом ходатайстве, подтверждаются собранными в ходе досудебного расследования доказательствами.

"Продолжая осуществлять правосудие Князев может противоправно препятствовать уголовному производству другим способом. В частности, указано, что, учитывая большой опыт работы Князева в должности судьи, он хорошо осведомлен о формах и методах работы правоохранительных органов, которые касаются способов и порядка сбора доказательств в уголовном производстве", - цитирует ходатайство докладчик, констатируя, что Князев может препятствовать работе органов досудебного расследования.

В итоге Высший совет правосудия временно, до 6 апреля 2024 года, отстранил Князева от осуществления правосудия.

Дело Князева

15 мая 2023 года правоохранители задержали бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. На тот момент он занимал кресло главы Верховного суда. Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда.

При этом 31 января 2024 года экс-глава Верховного суда Всеволод Князев вышел из СИЗО, после того, как был внесен залог. Днем ранее залог был уменьшен до суммы в 18,168 млн гривен. Это уже был 7 раз, когда залог уменьшали. Около недели назад сообщалось, что Высший совет правосудия решает вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или арест судьи, а также временное отстранение судьи от осуществления правосудия.

Добавим, 26 мая 2023 года новым главой Верховного суда избрали главу Кассационного уголовного суда в составе ВС Станислава Кравченко. Он получил 108 голосов из 148 возможных.

Подробно о деле Князева, читайте в материале РБК-Украина.