В Киеве могут закрыть школы из-за гриппа

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей. Поэтому в столице могут закрыть школы.

В столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей: за прошедшую неделю выявлено 11 305 случаев (на 2 244 случая больше, чем в предыдущую неделю).

"Медики призывают родителей не водить детей с симптомами болезни в детские сады и школы. Чтобы предупредить стремительное распространение инфекций, медики также призывают соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сознательно относиться к здоровью", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если уровень заболеваемости среди школьников и в дальнейшем будет расти, столичная власть будет вынуждена рекомендовать учебным заведениям работать дистанционно.

Карантин в школах Украины

В Киевской области школы решили закрыть на карантин из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% выросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Также известно, что с 5 по 9 февраля на карантин закрыты учебные заведения Ужгорода.

В каких областях, общинах или городах Украины школьники не могут больше ходить в школу и вынуждены учиться онлайн - читайте в материале РБК-Украина.

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