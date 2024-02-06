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Глава СБУ отреагировал на скандал с Bihus.info: действия сотрудников спецслужбы недопустимы

Киев, Вторник 06 февраля 2024 14:26
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Глава СБУ отреагировал на скандал с Bihus.info: действия сотрудников спецслужбы недопустимы Фото: глава СБУ Василий Малюк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Службы безопасности Василий Малюк отреагировал на скандал с прослушиванием журналистов Bihus.Info. Он раскритиковал сотрудников департамента ведомства и назвал их действия недопустимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отметим, что свой комментарий Малюк обнародовал после того, как сегодня Верховная Рада вызвала его для доклада из-за слежки за журналистами Bihus.Info.

Сначала в своем заявлении он напомнил о достижениях СБУ на фронте и успешных операциях спецслужб как на оккупированных территориях, так и в тылу оккупантов - в РФ. А после чего выразил возмущение действиями "отдельных сотрудников" Департамента защиты нацгосударства.

"В таких обстоятельствах вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности. К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов", - заявил Малюк.

Он подчеркнул, что такие действия представителей ДЗНГ "недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений".

"Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНГ СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ",- напомнил Малюк.

"Моя позиция однозначна - не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех побратимов из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За какие-либо незаконные действия должно быть наказание", - добавил Малюк.

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Служба безопасности Украины
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