Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації, голова СБУ вперше офіційно прокоментував скандал з прослуховуванням журналістів Bihus.Info, а в Києві з візитом перебуває Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Воєнний стан і мобілізацію продовжили вдесяте

Верховна Рада сьогодні, 6 лютого під час засідання продовжила дію воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

Таким чином, цей правовий режим діятиме ще щонайменше до 13 травня 2024 року.

Удар по готелю в Золочеві

Російські війська цієї ночі вдарили двома ракетами по Золочеву Харківської області. Обстріл стався близько 02:20. Попередньо, окупанти били з С-300 та влучили у центральну частину селища. Одна з ракет вдарила по триповерховому готелю, інша - у магазин.

Під завалами готелю знайшли 2-місячного хлопчика, він загинув. Мама дитини перебуває у лікарні у тяжкому стані. Також поранення отримали це дві жінки.

Бійці ССО підірвали важливий об'єкт окупантів

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій провели надскладну та ефективну операцію "Цитадель" в Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, спрацювавши в зоні потенційного ураження противника.

В результаті успішної операції на одній з видобувних платформ у Чорному морі українські бійці знищили радіолокаційну станцію ворога та обладнання, яке допомагало РФ атакувати південь України дронами-камікадзе.

Як ГУР потопило "Івановець"

Оператор дронів ГУР розкрив телеканалу CNN деталі ліквідації ракетного катера "Івановець". За його словами, в атаці було використано десять безпілотників MAGURA, шість з яких влучили у військовий корабель і, зрештою, потопили його. Більше подробиць тут.

Україна

Політика

Високий представник ЄС Жозеп Боррель сьогодні вранці приїхав до Києва. По прибуттю до української столиці він заявив, що метою його візиту є обговорення "непохитної підтримки України з боку ЄС" у військовій та фінансовій сфері, а також на шляху реформ в ЄС".

Скандал з Bihus.Info

Верховна Рада сьогодні викликала голову СБУ Василя Малюка для доповіді щодо прослуховування працівниками спецслужби журналістів Bihus.Info. Після чого він оприлюднив офіційний коментар, де розкритикував співробітників захисту національної державності СБУ та заявив, що за "всі незаконні дії має бути покарання". Згодом стало відомо, що справу розслідуватиме ДБР оскільки до порушення можуть бути причетні правоохоронці.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу".

Гроссі в Києві

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва, де вже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та "Енергоатому".

Згодом Гроссі вирушить на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Як наголосив Гроссі на брифінгу в Києві, ситуація на ЗАЕС "крихка", зокрема через закінчення терміну експлуатації ядерного палива.

Князєва відсторонили від здійснення правосуддя

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у масштабній корупції.

Строк відсторонення триватиме до 6 квітня 2024 року, тобто до закінчення строку досудового розслідування.

Школи Києва можуть закрити на карантин

В КМДА повідомили, що у столичних школах можуть запровадити карантин через спалах грипу та ГРВІ. Оскільки лише за минулий тиждень було зафіксовано 11 305 випадків захворювання серед дітей, що на 2 244 більше, ніж тижнем раніше.

Медики закликають батьків не водити дітей із симптомами хвороби до дитячих садків та шкіл, дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки та свідомо ставитися до здоров'я.

Кабмін вирішив перерахувати вартість комунальних послуг

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення сміття, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс

Долар подорожчав після дводенного падіння. Офіційний курс на 7 лютого встановлено Нацбанком на такому рівні: 37,6254 грн за 1 долар (-0,0710 грн).

Тарифи

Після невдалої спроби 2023 року в Україні знову хочуть підняти тарифи на холодну воду. Сьогодні Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг мала розглянути підвищення для Києва та інших міст, але засідання перенесли. Про те, на скільки можуть піднятися тарифи на воду, коли саме і чому це не вдалося зробити раніше, - розписало РБК-Україна у матеріалі.

Світ

США

У Білому домі попередили, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України у разі його схвалення Конгресом.

"Адміністрація наполегливо закликає обидві палати Конгресу відкинути цей політичний хід і замість цього якнайшвидше направити на стіл президента двопартійний закон про додаткові асигнування на випадок надзвичайних ситуацій у сфері національної безпеки", - йдеться в заяві.

ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала дату першого траншу Україні із 50 млрд євро. За її словами, перша виплата за програмою Ukraine Facility надійде до України вже у березні і додала, що "ЄС продовжуватиме підтримувати свого майбутнього члена".

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