Бойцы ССО провели операцию в Черном море и подорвали важный объект РФ (видео)

Украинские воины провели спецоперацию "Цитадель" в Черном море и взорвали важный объект оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

"Операторы 73-го морского центра ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника", - говорится в заявлении.

Детали спецоперации

По разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства "Мохаджер-6". А именно - установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы.

Этот дрон противник применял для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины.

Кроме этого, на платформе противник установил радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) "Нева-Б". С помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

Уничтожение вражеских объектов

После тщательного планирования и подготовки, группа 73-го морского центра ССО приступила к выполнению задачи по уничтожению вражеских объектов.

Спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ. Ночью лодки 73-го морского центра ССО подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки, объект был заминирован.

"Боевая группа отошла на безопасное расстояние и осуществила подрыв вражеской цели. В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной", - пишут ССО.

Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря.

Украинские воины проводят спецоперации против россиян

Недавно МВД Украины сообщило, что в июле 2023 года военные провели уникальную спецоперацию на левом берегу Днепра у Антоновского моста.

Также в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, как уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3. Для этого разведчики преодолели более 600 км по территории противника.