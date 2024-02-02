Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Украина и Канада завершают переговоры по гарантиям безопасности, а также создают коалицию для возвращения украинских детей, а россияне сегодня оставили без света часть Кривого Рога.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Кривой Рог без света

В ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", выпустив 24 дрона. Силы ПВО сбили 11 беспилотников, еще 7 дронов не долетели до цели.

При этом в результате атаки в Кривом Роге была повреждена подстанция. Без света и тепла остались тысячи потребителей, были обесточены две шахты.

Также этой ночью в Кировоградской области был "прилет" по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

Детали спецоперации по уничтожению катера "Ивановец"

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что российский катер "Ивановец" потопили благодаря морским дронам MAGURA V5. Ими управляло подразделение беспилотников 13-й группы ГУР.

По словам Буданова, было нанесено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля.

На аэродроме "Бельбек" были поражены самолеты РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Севастополе во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.

По его словам, лучшее подтверждение последствий атаки на аэродром оккупантов - это спутниковые снимки и некрологи в российских пабликах.

Суд ООН подтвердил юрисдикцию по иску Украины против РФ

Международный суд ООН постановил, что имеет юрисдикцию на рассмотрение иска Украины от 2022 года против РФ. Речь об иске, в котором Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия "геноцида".

Украина

Глава МИД Канады в Киеве

Сегодня с рабочим визитом в Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Жоли в Киеве сделала несколько важных заявлений. В частности, о том, что Украина и Канада обсуждают гарантии безопасности для нашей страны, соглашение уже на финишной прямой, а также о создании коалиции для возвращения украинских детей.

Курс валют и инфляция

Доллар продолжает дешеветь в обменниках. Доллар в среднем покупают по 37,65 гривны, евро - по 41,00 гривны.

По данным Национального банка, инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 в. п. в ближайшие месяцы. А с середины 2024 года темпы роста цен несколько ускорятся из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года.

Возвращение детей

С оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей удалось эвакуировать еще четырех украинских детей. В настоящее время они находятся в одном из центров организации Save Ukraine.

Отстранение руководителя департамента Минобороны

От исполнения служебных обязанностей отстранили временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомаса Нахкура.

Причина отстранения - объявление подозрения в уголовном производстве, которое было вручено 27 января 2024 года.

Мир

Угрозы польских фермеров

Польские фермеры анонсировали новую забастовку на границе с Украиной на 9 февраля. Они пригрозили блокадой пограничных пунктов между Польшей и Украиной, дорог и автомагистралей по стране.

Фермеры заявляют, что недовольны действиями польских властей и решением Еврокомиссии по импорту товаров из Украины.

Протест на украинской границе анонсировали и венгерские фермеры. Они угрожают заблокировать пункт пропуска "Захонь-Чоп".

Бюджет Германии

Парламент Германии окончательно одобрил государственный бюджет на 2024 год. У него включили деньги для военной помощи Украине. Речь идет о 7,6 млрд евро.

Оборонный бюджет Германии составляет около 52 млрд евро, плюс миллиарды из специального фонда для бундесвера.

Испания учит украинцев

Испанское издание El Mundo со ссылкой на Генштаб обороны страны, отмечает, что Мадрид обучает украинских военных техническому обслуживанию ЗРК Patriot. Учения проходят в Валенсии.