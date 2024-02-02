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Бундестаг одобрил госбюджет Германии: на помощь Украине выделили 7,6 млрд евро

Пятница 02 февраля 2024 15:07
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Бундестаг одобрил госбюджет Германии: на помощь Украине выделили 7,6 млрд евро Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Парламент Германии окончательно одобрил государственный бюджет страны на 2024 год. В нем предусмотрено около 7,6 млрд евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

"За" проект бюджета отдали голоса 388 парламентариев правящей коалиции, против проголосовали 279 депутатов. Воздержавшихся не было.

Бюджет предусматривает расходы на общую сумму 476,8 миллиарда евро, а новые займы на данный момент составляют около 39 миллиардов евро.

Запланированы инвестиции на общую сумму 70,5 миллиарда евро, например, в железнодорожную сеть и дороги. Оборонный бюджет составляет около 52 миллиардов евро, плюс миллиарды из специального фонда для бундесвера.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

Берлин уже передал украинским военным зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T, танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и много другой техники.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

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