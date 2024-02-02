Наличный доллар дешевеет: свежий курс в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 февраля средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро не изменился - 41,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 41,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,62-37,64грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день. 60-63

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после резкого падения.

Официальный курс на 2 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,6047 гривен за 1 доллар (+0,0420 грн). Курс евро составит 40,6695 гривен за 1 евро (-0,0372 грн)

Валютные сбережения украинцев

По данным НБУ, население Украины в январе 2024 года купило в банках 1,103 млрд долларов. Это рекордный объем с ноября 2012 года.

Также Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Таким образом, сейчас сумма на руках у населения и бизнеса достигла 120 млрд долларов. Однако по оценкам экспертов, из-за несовершенства статистики НБУ, эта цифра может быть вдвое ниже.

НБУ заявил, что колебания курса доллара в 2024 году будут более значительными, чем в последние месяцы. Как отметили в НБУ, увеличение гибкости курса является необходимым шагом для восстановления его роли как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам.