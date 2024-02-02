Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Кировоградской области, вспыхнул пожар

Российские оккупанты в ночь на 2 февраля атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram и спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Отмечается, что в Кировоградской области этой ночью уничтожили три "Шахеда", но было попадание. Россияне попали в инфраструктурный объект.

"Произошло попадание в объект инфраструктуры. Вспыхнувший пожар уже локализован. Люди не пострадали - это самое главное. Понятно, что враг бьет по тем регионам, которые могут поддерживать прифронтовые территории", - сказала спикер Наталья Гуменюк, комментируя ночную атаку.

По ее словам, характерным признаком сегодняшней атаки было то, что россияне направили "Шахеды" на прифронтовые территории. В частности, в Херсонской области были сбиты два дрона.

"Работа противовоздушной обороны продолжалась очень мощно и долго. Это опять-таки истощение наших систем. Почти 6 часов маневрировали беспилотники", - отметила она.

Что известно о ночной атаке

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахедов". Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей и исчезли локационно.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что удар был направлен по объектам критической инфраструктуры в Днепропетровской области. Известно, что в Кривом Роге повреждена подстанция.

В Кривом Роге без света остались почти 100 тысяч абонентов, также обесточены две шахты.