Канада и Украина сегодня создадут коалицию по возвращению украинских детей

Сегодня, 2 февраля, Украина и Канада создадут коалицию по возвращению украинских детей. Оттава будет обсуждать этот вопрос с другими странами для объединения и содействия их возвращению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"В течение зимы мы видели, что трагическое влияние этой войны на человеческие судьбы продолжается, атаки на украинские города не уменьшились. Еще одна реальность войны - это трагический и незаконный вывоз тысяч украинских детей из Украины. Их забрали из собственного дома от своих семей и лишили собственного языка", - заявила Жоли.

Как отметила министр, вопрос возвращения украинских детей, является делом человечности, в связи с чем сегодня Украина и Канада создадут коалицию для их возвращения.

"Мы будем помогать Украине создавать определенное дело юридическое, чтобы возвращать. Канада будет задействовать сетку во всем мире. Мы будем говорить со многими странами мира, в частности Бразилией, Южной Африкой, Катаром. И мы будем информировать весь мир, кто те дети есть", - добавила министр.

По словам Жоли, Оттава будет обсуждать с другими странами вопрос возвращения украинских детей и призывать к объединению. Также будет говорить и с теми странами, которые имеют прямые отношения с Россией.

Депортация детей

С начала полномасштабного вторжения оккупанты на постоянной основе депортируют украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России. Это стало поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.

Как рассказывал ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских.